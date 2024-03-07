В регионе России чиновникам пришлось оправдываться из-за предвыборного баннера

В Обнинске повесили предвыборный баннер с орфографической ошибкой

В Обнинске Калужской области чиновникам пришлось оправдываться за текст предвыборного баннера, вывешенного на стене одного из жилых домов. Послужившую этому причиной фотографию опубликовало издание «Подъем» в Telegram.

На снимке, информирующем граждан о выборах президента Российской Федерации, слово «российской» написано с одной «с».

В администрации Обнинска после жалоб горожан пообещали заменить плакат. Орфографическую ошибку на баннере там объяснили словами «такое бывает». «В жизни случаются неприятности, но это человеческий фактор в чистом виде», — добавили в администрации.

Ранее в Новосибирске выпускники лицея не смогли поступить в вузы. Причиной этому стала ошибка в аттестатах, в которых название учебного учреждения указано как «Лицей информационнах технологий». Приемные комиссии отказали абитуриентам в приеме документов, поскольку формально выпускники окончили несуществующий лицей.