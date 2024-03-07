Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:54, 7 марта 2024Россия

В России назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

Депутат Госдумы Ивлев назвал вызовом появление авиации НАТО над Черным морем
Леонид Ивлев

Леонид Ивлев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев считает, что это проверка России «на слабо». «Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима», — подчеркнул он. По его мнению, количество таких полетов будет увеличиваться. Он призвал учитывать это в боевой работе.

Депутат добавил, что появление боевой авиации стран Североатлантического альянса над Черным морем обречено на провал. «Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов», — отметил Ивлев.

6 марта российский Су-30 был поднят в воздух и перехватил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России заявило об ударе по ангару в портовом районе Одессы. В это время в городе находился Зеленский

      В России назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

      Осужденные в Кабо-Верде за наркотики российские моряки вернулись в Мурманск

      В Крыму рассказала о психозе Киева

      Стало известно о взрывах в Харьковской области

      В Запорожье рассказали о пропаже сотен поддерживающих Россию людей

      Появились подробности о состоянии пострадавших в подрыве автобуса на мине в ЛНР

      ЕС нарастил экспорт напитков и табака в Россию

      Обиженная принцем Гарри стриптизерша пообещала выложить его новые голые фото

      Раскрыта неожиданное полезное свойство регулярного секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше