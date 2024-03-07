В России назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

Депутат Госдумы Ивлев назвал вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

Депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев считает, что это проверка России «на слабо». «Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима», — подчеркнул он. По его мнению, количество таких полетов будет увеличиваться. Он призвал учитывать это в боевой работе.

Депутат добавил, что появление боевой авиации стран Североатлантического альянса над Черным морем обречено на провал. «Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов», — отметил Ивлев.

6 марта российский Су-30 был поднят в воздух и перехватил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.