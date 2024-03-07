В России оценили вклад домашнего труда женщин в экономику

Минэкономразвития: женский домашний труд оценивается в 13 процентов ВВП России

Вклад домашнего труда российских женщин в экономику составляет 13 процентов ВВП. Об этом в интервью РИА Новости рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Замминистра уточнила, что эта оценка дана при условии, если бы россиянки за ведение домашнего хозяйства получали ежемесячно минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Она добавила, что мужчины также играют роль в семье и вносят вклад в воспитание детей, однако на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей.

Так, уходом за детьми и пожилыми людьми женщины заняты на 75 процентов чаще, чем мужчины, сказала Илюшникова. Она добавила, что россиянкам приходится «балансировать», правильно расставляя приоритеты.

Замглавы Минэкономразвития отметила, что, согласно результатам исследования, две трети предпринимательниц решили начать свое дело, чтобы улучшить материальное положение семьи и реализовать собственные идеи. Для половины женщин стимулом для открытия бизнеса служит возможность самостоятельно принимать решения. «Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу. За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого», — подчеркнула Илюшникова.

Ранее стало известно, что каждой второй россиянке (47 процентов) хватает средств на жизнь только от зарплаты до зарплаты. При этом 64 процента опрошенных дам иногда позволяют себе импульсивные покупки, а еще 14 процентов допускают такие траты, хотя и относятся к ним негативно.