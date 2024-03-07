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12:28, 7 марта 2024Россия

В России призвали ввести практику публичного покаяния для опорочивших себя звезд

В РФ предложили ввести практику публичного покаяния для опорочивших себя звезд

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вместо того чтобы посылать опорочивших себя звезд в Донбасс, «чтобы исправиться», следовало бы ввести для них некую «практику публичного покаяния». С таким предложением выступила политконсультант Алена Август, сообщает в четверг, 7 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Возможно, это и нужно, чтобы четко обозначить свою позицию. А то наши прекрасные товарищи, которые поют там непонятно что, привыкли, что шум пройдет, все рассосется, а я снова буду рубить бабло и там, и тут. Время требует определяться, это важно», — сказала она.

Она раскритиковала практику посылать запятнавших свое имя знаменитостей в Донбасс, «чтобы исправиться».

«Мне кажется, еще нужно заслужить, чтобы ты вообще мог туда приехать и тебя там послушали и захотели с тобой пообщаться», — заявила Август.

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать эстрадную певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из России, «которую ненавидит».

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      Игорь Дмитров
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