В России сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ

Депутат Госдумы Шеремет сравнил с суицидом новое контрнаступление ВСУ

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет для них сродни суициду. Его слова приводит РИА Новости.

«Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом», — подчеркнул он.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям.

О невозможности контрнаступления ВСУ ранее https://lenta.ru/news/2024/03/05/dolzhny-byli-svergnut-voennyy-ekspert-raskryl-prichinu-kraha-kievskogo-rezhima/ военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, украинские власти планировала «гибридный блицкриг», который заключается в массовом введении западных санкций и начале ВСУ активных боевых действий против Донецка и Луганска.