В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

Правительство РФ ввело госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

Правительство России ввело государственное регулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующая продукция вносится в перечень гособоронзаказа. Список утвержден распоряжением кабмина от 14 июня 2013 года.

Ранее госрегулирование цен вводилось только на управляемые бомбы, теперь пункт 34 соответствующего распоряжения дополнен формулировкой «неуправляемые».

«Раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: "38.3. Боеприпасы всех типов"», — говорится в тексте документа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

