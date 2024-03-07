Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:22, 7 марта 2024Россия

В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

Правительство РФ ввело госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Правительство России ввело государственное регулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующая продукция вносится в перечень гособоронзаказа. Список утвержден распоряжением кабмина от 14 июня 2013 года.

Ранее госрегулирование цен вводилось только на управляемые бомбы, теперь пункт 34 соответствующего распоряжения дополнен формулировкой «неуправляемые».

«Раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: "38.3. Боеприпасы всех типов"», — говорится в тексте документа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Швеция стала членом НАТО. Как на это ответит Россия?

      «Вернуться Камиле почти невозможно». После дисквалификации фигуристку Валиеву исключили из сборной России

      В США признали поддержку украинских военных американским спецназом

      Известная теннисистка снялась в откровенном наряде для журнала Vogue

      Захарова прокомментировала слова премьера Греции о враге в лице России

      В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

      В Госдуме объяснили назначение Залужного послом

      Песков прокомментировал назначение Залужного послом

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      В Госдуме рассказали о ставке Британии на Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше