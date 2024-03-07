В России захотели обязать продавцов принимать оплату через СБП

ЦБ предложил обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП в 2024 году

В России захотели сделать обязательными прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями. О предложении Центробанка со ссылкой на источники пишет «Интерфакс».

Сообщается, что регулятор подготовил соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей и внес их на рассмотрение профильных ведомств. Согласно документу, сначала обязанность предлагается распространить на крупных продавцов с выручкой более 30 миллионов рублей за прошлый календарный год. Такие компании должны будут в обязательном порядке принимать оплаты по СБП уже с 1 октября 2024 года, а с помощью цифровых рублей — с 1 октября 2026 года.

Для торговых организаций с выручкой более 20 миллионов рублей срок обязательного приема платежей через СБП предлагается установить на 1 октября 2025 года, цифровыми рублями — 1 октября 2027 года. Для тех продавцов, чья годовая выручка не превышает 5 миллионов будет сделано исключение — такие торговые объекты также освобождены от обязательства принимать карты «Мир».

Банк России полагает, что законопроект поможет развитию конкуренции и доступности платежных услуг. При этом торговые предприятия смогут сократить издержки, так как эквайринговые комиссии в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня.

Объем операций с использованием Системы быстрых платежей вырос в 2023 году до 31 триллиона рублей, что более чем вдвое превысило показатели 2022-го. На эту сумму пришлось семь миллиардов совершенных операций. В Центробанке отметили, что «значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка», а покупки при помощи СБП в прошлом году совершались в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем.