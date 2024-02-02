В России резко выросли объемы платежей через СБП

В Банке России заявили об удвоении платежей через СБП в 2023 году

Объем операций с использованием Системы быстрых платежей (СБП) вырос в 2023 году до 31 триллиона рублей, что более чем вдвое превысило показатели 2022-го, сообщает Банк России.

На указанную сумму пришлось семь миллиардов совершенных операций. В регуляторе отметили, что «значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка», а покупки при помощи СБП в прошлом году совершались в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем.

В 2022 году объемы использования СБП выросли почти в три раза, до 14,4 триллиона рублей. Темпы роста резко ускорились на фоне ухода из России Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay, писали «Ведомости».

Ранее стало известно, что россияне с 1 мая 2024 года смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках. ЦБ отменил комиссию на отправку самим себе через СБП до 30 миллионов рублей в месяц.