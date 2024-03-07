Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 7 марта 2024Россия

В российском регионе отменили опасность атаки беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев сообщил об отбое опасности атаки дронов на регион

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал руководитель региона.

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области объявляли более двух часов назад. Тогда глава региона призвал граждан следить за оповещениями от правительства области или МЧС России, а также быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, при нахождении на улице — в здание, парковку, подземный переход.

Помимо этого, угроза ракетной опасности в ночь на четверг, 7 марта, также объявлялась в Курской и Белгородской областях. Ее отменили спустя почти два часа.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме спрогнозировали будущее нового контрнаступления ВСУ

      Дочка Auchan задумалась о продаже торговых центров в России

      В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО

      Россиянам назвали способы распознать мошенников в сети

      Полицейский занялся сексом с коллегой во время дежурства при включенной рации

      В российском регионе отменили опасность атаки беспилотников ВСУ

      Живущий в США боец UFC рассказал об отличиях русских от американцев

      В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы

      Полицейские помогли россиянке спасти квартиру от мошенников

      В Госдуме ответили на идею Киева создать военную администрацию в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше