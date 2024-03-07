В российском регионе отменили опасность атаки беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев сообщил об отбое опасности атаки дронов на регион

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал руководитель региона.

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области объявляли более двух часов назад. Тогда глава региона призвал граждан следить за оповещениями от правительства области или МЧС России, а также быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, при нахождении на улице — в здание, парковку, подземный переход.

Помимо этого, угроза ракетной опасности в ночь на четверг, 7 марта, также объявлялась в Курской и Белгородской областях. Ее отменили спустя почти два часа.