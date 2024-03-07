Угрозу ракетной опасности в двух регионах России отменили спустя почти два часа

В Курской и Белгородской областях отменили сигнал ракетной опасности

В Курской и Белгородской области спустя почти два часа отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщили в Telegram-каналах глава Курской области Роман Старовойт и мэрия Белгорода.

Об ударах по приграничным субъектам их губернаторы не сообщали. Впоследствии Минобороны отчиталось о поражении средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 7 марта, шестью беспилотников на территории Курской, Брянской и Тульской областей.

Опасность атаки беспилотников также объявляли и в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев тогда призвал граждан следить за оповещениями от правительства области или МЧС России, а также быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, при нахождении на улице — в здание, парковку, подземный переход.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.