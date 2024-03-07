Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 7 марта 2024Россия

Угрозу ракетной опасности в двух регионах России отменили спустя почти два часа

В Курской и Белгородской областях отменили сигнал ракетной опасности

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Курской и Белгородской области спустя почти два часа отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщили в Telegram-каналах глава Курской области Роман Старовойт и мэрия Белгорода.

Об ударах по приграничным субъектам их губернаторы не сообщали. Впоследствии Минобороны отчиталось о поражении средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 7 марта, шестью беспилотников на территории Курской, Брянской и Тульской областей.

Опасность атаки беспилотников также объявляли и в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев тогда призвал граждан следить за оповещениями от правительства области или МЧС России, а также быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, при нахождении на улице — в здание, парковку, подземный переход.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачева ответила Михайлову на критику по поводу отъезда из России. Как отреагировали звезды шоу-бизнеса?

      Российский военный получил шесть лет за самоволку

      Россиянина осудят за разбойное нападение на магазизин

      В Китае высказались об отношениях с Россией

      Минобороны заявило о перехвате шести беспилотников над тремя регионами России

      Угрозу ракетной опасности в двух регионах России отменили спустя почти два часа

      Раскрыты траты россиян на домашних животных

      Женщина пожаловалась на слишком нежного в сексе партнера и получила совет

      Глава МИД КНР прокомментировал усилия Китая по Украине

      Россиянкам рекомендовали рожать до 24 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше