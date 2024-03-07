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08:43, 7 марта 2024Силовые структуры

В российской колонии строгого режима заключенные устроили бунт

В Саратовской области в ИК-4 заключенные устроили бунт

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Саратовской области в колонии строгого режима произошел бунт. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Беспорядки произошли в ИК-4 в Пугачеве. 6 марта там должна была пройти проверка камер на наличие запрещенных веществ, но заключенным это не понравилось. Один из них отказался отдавать запрещенную вещь, и сотрудники колонии применили силу. Тогда другие осужденные вступились за товарища. Они сломали несколько окон и дверей, а сотрудники ФСИН вызвали спецназ. 150 протестующих собрали на плацу и перевели переговоры. Бунтующих удалось успокоить.

Теперь правоохранители считают ущерб, который нанести осужденные.

Ранее на территории ИК № 9 в Соликамске произошел крупный пожар. Горел цех по производству и переработке дерева.

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      Екатерина Кашурникова
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