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13:16, 2 февраля 2024Силовые структуры

На территории российской исправительной колонии произошел пожар

В ИК-9 в Соликамске горит цех по производству и переработке дерева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории исправительной колонии (ИК) № 9 в Соликамске Пермского края произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, горит цех по производству и переработке дерева. Предварительно, никто не пострадал. В здании на 1,2 тысячи квадратных метров произошло частичное обрушение, уточнили ТАСС в оперативных службах.

Ранее в Свердловской области из-за пожара из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23 эвакуировали 240 осужденных.

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      Олеся Мицкевич
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