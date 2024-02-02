На территории российской исправительной колонии произошел пожар

В ИК-9 в Соликамске горит цех по производству и переработке дерева

На территории исправительной колонии (ИК) № 9 в Соликамске Пермского края произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, горит цех по производству и переработке дерева. Предварительно, никто не пострадал. В здании на 1,2 тысячи квадратных метров произошло частичное обрушение, уточнили ТАСС в оперативных службах.

Ранее в Свердловской области из-за пожара из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23 эвакуировали 240 осужденных.