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05:00, 7 марта 2024Забота о себе

В сети обсудили способы удовлетворить партнера при нежелании секса

Фото: Unsplash

Люди, которые не всегда хотят интимной близости одновременно с партнером, но при этом желают порадовать его, рассказали о своем опыте. Способы удовлетворить партнера при нежелании секса они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина призналась, что чаще всего просто поощряет партнера продолжать, даже если ей самой не хочется секса. Она знает, что ее организм может «разогреться» во время интимного контакта.

Даже если я так и не ловлю это настроение, мне приятно доставить ему удовольствие. Потом он порадует меня вдвое больше. Если это происходит посреди ночи, зависит от того, нужно ли мне рано вставать. Если можно поспать подольше, соглашусь, мне нравится просыпаться после полночных шалостей. Если нет — просто откажусь

wimwoodпользовательница Reddit

Другая женщина рассказала, что в таких случаях просит партнера помастурбировать при ней, а сама при этом целует и ласкает его.

Мне нравится смотреть, как партнер удовлетворяет себя при мне, так что я целую его, глажу по рукам или спине, если не настроена на полноценный акт. Раздеваюсь или посылаю ему обнаженные фото, чтобы ему нравилось смотреть. Иногда мы мастурбируем вместе. Просто говорим друг другу о том, чего хочется, а чего — нет

Crow_Kaleidoscopeпользовательница Reddit
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Один из мужчин заявил, что, если находится не в настроении для пенетрации, предлагает сделать партнерше куннилингус или удовлетворить ее с помощью секс-игрушек.

Занимаюсь с ней оральным сексом, трогаю ее, достаю игрушки — все, что ей захочется, так долго, как ей захочется. Мне нравится, когда ей хорошо. Как правило, мое либидо всегда выше, чем у партнерш, так что я почти всегда «за», только если не вымотался или не нахожусь в подавленном состоянии (как когда потерял дедушку, например)

Titouf26пользователь Reddit

Ранее регулярно смотрящие фильмы для взрослых мужчины рассказали, как сценки из этих видео губительно повлияли на их и чужое видение мира. Многие написали, что для них навсегда испорчено слово «папочка» — некоторым даже пришлось переименовать контакт отца в телефоне, чтобы ласковое обозначение родителя не вызывало смеха у окружающих.

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      Александра Лисица
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