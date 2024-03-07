В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО

Профессор Уолт: членство в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных

Вступление в НАТО не гарантирует Киеву защиту западных военных, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy (FP).

«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — предупредил Уолт.

Он пояснил, что США выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой участники НАТО смогут действовать «так, как посчитают нужным». Это будет означать, что членам альянса не обязательно применять свою армию для защиты другой страны.

По словам профессора, текущий отказ западных стран от прямого участия в конфликте с Россией вполне может сохраниться даже в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. «НАТО — это вовсе не волшебный щит», — резюмировал Уолт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял отказ Украине в членстве в альянсе из-за ведения боевых действий. По его словам, страна станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.

