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09:30, 7 марта 2024Мир

В США заявили о тратах на освещение военной тактики Китая в Южно-Китайском море

Bloomberg: США тратят деньги на освещение тактики Китая в Южно-Китайском море

Фото: Adrian Portugal / Reuters

США тратят деньги на освещение военной тактики Китая в Южно-Китайском море с целью укрепления отношений со своими союзниками в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Чем больше стран смогут понять, что происходит в их морских владениях, тем лучше они могут защитить собственные интересы в своих морских владениях», — приводит издание слова помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.

Таким образом он прокомментировал инцидент со столкновением судов Китая и Филиппин возле рифа Жэньай в Южно-Китайском море, вызвавший споры двух стран. Пекин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в запугивании соседних стран.

Ранее МИД КНР призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море и признать территориальный суверенитет Китая.

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      Максим Габриелян
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