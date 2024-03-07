В США заявили о тратах на освещение военной тактики Китая в Южно-Китайском море

Bloomberg: США тратят деньги на освещение тактики Китая в Южно-Китайском море

США тратят деньги на освещение военной тактики Китая в Южно-Китайском море с целью укрепления отношений со своими союзниками в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Чем больше стран смогут понять, что происходит в их морских владениях, тем лучше они могут защитить собственные интересы в своих морских владениях», — приводит издание слова помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.

Таким образом он прокомментировал инцидент со столкновением судов Китая и Филиппин возле рифа Жэньай в Южно-Китайском море, вызвавший споры двух стран. Пекин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в запугивании соседних стран.

Ранее МИД КНР призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море и признать территориальный суверенитет Китая.