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05:52, 7 марта 2024Россия

В двух регионах России одновременно объявили ракетную опасность

Ракетную опасность одновременно объявили в Белгородской и Курской областях

В двух регионах России — в Белгородской и Курской областях — рано утром 7 марта практически одновременно объявили ракетную опасность. Более того, в Курской области ее ввели второй раз за ночь.

О ракетной опасности в Курской области ближе к 05:30 в четверг заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он призвал жителей укрыться в домах, в помещениях без окон, либо найти уличное укрытие.

Ракетную опасность уже объявляли в Курской области ближе к 00:00 с 6 на 7 марта. Ее отменили спустя три с половиной часа.

О ракетной опасности в Старооскольском округе объявили в пресс-службе МЧС Белгородской области в Telegram. Граждан попросили по возможности не выходить из дома и не приближаться к окнам.

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      Александра Синицына
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