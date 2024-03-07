Два беспилотника уничтожены в российском регионе

Власти Тульской области сообщили об уничтожении двух беспилотников

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Тульской областью. Об этом сообщают власти российского региона на своем сайте.

По их данным, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили объекты в ночь с 6 на 7 марта. Разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет.

6 марта украинские дроны сбили над территориями Курской и Белгородской областей. До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе два раза за час объявляли ракетную опасность.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали горно-обогатительный комбинат в городе Железногорском районе Курской области. Это уже был второй удар по комбинату. Новый удар, как и в первом случае, нанес украинский беспилотник.