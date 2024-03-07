В ВСУ признали способность России давить по всем фронтам

Офицер 3-й штурмовой бригады ВСУ Жорин: Россия способна давить по всем фронтам

Россия способна давить на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем фронтам, поскольку накопила достаточно ресурсов. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в интервью Wall Street Journal (WSJ).

Жорин прокомментировал общую ситуацию на фронте после ухода ВСУ из Авдеевки. Как отмечает WSJ, украинские военные вынуждены переходить к активной обороне из-за нехватки боеприпасов и превосходства российских войск.

«То, что происходит сейчас, — это то, к чему Россия долго готовилась. Она собрала достаточно сил и ресурсов, чтобы оказывать давление по всем направлениям одновременно», — заявил офицер. Он также отметил, что ВСУ вынуждены окапываться на ряде направлений, в том числе на авдеевском.

Ранее Жорин рассказал о новой оборонительной линии ВСУ на авдеевском направлении. Он понадеялся, что оборонительная линия в районе Покровска на западе от Авдеевки достаточно развита для сдерживания российских войск.