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10:30, 7 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ признали способность России давить по всем фронтам

Офицер 3-й штурмовой бригады ВСУ Жорин: Россия способна давить по всем фронтам

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия способна давить на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем фронтам, поскольку накопила достаточно ресурсов. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в интервью Wall Street Journal (WSJ).

Жорин прокомментировал общую ситуацию на фронте после ухода ВСУ из Авдеевки. Как отмечает WSJ, украинские военные вынуждены переходить к активной обороне из-за нехватки боеприпасов и превосходства российских войск.

«То, что происходит сейчас, — это то, к чему Россия долго готовилась. Она собрала достаточно сил и ресурсов, чтобы оказывать давление по всем направлениям одновременно», — заявил офицер. Он также отметил, что ВСУ вынуждены окапываться на ряде направлений, в том числе на авдеевском.

Ранее Жорин рассказал о новой оборонительной линии ВСУ на авдеевском направлении. Он понадеялся, что оборонительная линия в районе Покровска на западе от Авдеевки достаточно развита для сдерживания российских войск.

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      Юрий Леонов
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