В ВСУ рассказали о новой оборонительной линии на авдеевском направлении

Офицер 3-ей штурмовой бригады ВСУ Жорин: ВСУ готовят рубежи к западу от Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят оборонительную линию на авдеевском направлении в районе города Покровск. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в интервью Wall Street Journal (WSJ).

Жорин прокомментировал ситуацию на авдеевском направлении после отступления бригады из Авдеевки. Как отмечает издание, с ноября украинские военные ведут работы по строительству укреплений к западу от города.

«В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапывать и строить самим», — рассказал офицер. Он понадеялся, что оборонительная линия в районе Покровска на западе от Авдеевки достаточно развита для сдерживания ожидаемого российского наступления в ближайшие недели.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Виктория Сюмар заявила о нехватке средств на укрепления для ВСУ. Она подчеркнула, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.