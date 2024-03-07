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12:30, 7 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о тяжелых уличных боях в Работино

Рогов: в Работино идут тяжелые уличные бои в районе дома культуры

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Работино Запорожской области идут тяжелые уличные бои в районе дома культуры. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

Рогов прокомментировал продвижение российских войск в Работино. Он заявил, что военные закрепились в центре села и ведут тяжелые уличные бои в районе дома культуры.

«Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села», — заявил политик. По его сведениям, потери ВСУ за минувшие сутки составили свыше 50 солдат и две бронированные машины.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил об улучшении российских позиций в районе Работино. По его словам, освобожденная территория постепенно увеличивается, в настоящее время власти работают над обеспечением коммунальных функций.

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      Юрий Леонов
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