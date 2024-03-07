В Запорожье заявили о тяжелых уличных боях в Работино
В селе Работино Запорожской области идут тяжелые уличные бои в районе дома культуры. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.
Рогов прокомментировал продвижение российских войск в Работино. Он заявил, что военные закрепились в центре села и ведут тяжелые уличные бои в районе дома культуры.
«Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села», — заявил политик. По его сведениям, потери ВСУ за минувшие сутки составили свыше 50 солдат и две бронированные машины.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил об улучшении российских позиций в районе Работино. По его словам, освобожденная территория постепенно увеличивается, в настоящее время власти работают над обеспечением коммунальных функций.