Врач предостерег от одного опасного метода оздоровления

Гастроэнтеролог Радж предупредил о вреде гидротерапии кишечника

Гастроэнтеролог Карен Радж предостерег от одного популярного метода лечения кишечника, который приносит больше вреда, чем пользы. Мнение врача приводит издание HuffPost.

Радж рассказал, что гидротерапия толстого кишечника стала популярным методом оздоровления, который используют для очищения организма. По его словам, во время процедуры человеку с помощью пластиковой трубки в толстую кишку вводят несколько десятков литров теплой воды. «Это вызывает диарею, которая может привести к серьезному электролитному дисбалансу, а также к потере необходимых организму минералов, таких как натрий, калий, магний и кальций», — считает врач. Кроме того, вместе с патогенами из кишечника вымываются полезные бактерии, говорит Радж.

Экстремальный метод оздоровления может стать причиной и более опасных состояний, полагает гастроэнтеролог. По его мнению, во время процедуры может произойти перфорация толстой кишки, то есть разрыв ее тканей. Также Радж предупредил: если процедуру проводят не в медицинских организациях, то высока вероятность заразиться какой-либо инфекцией.

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