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16:57, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о первом признаке опасной опухоли

Врачи Малышева и Иванов предупредили, что лицо может онеметь из-за невриномы

Фото: Zulmaury Saavedra / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Павел Иванов в программе «Жить здорово!» на Первом канале предупредили, что онемение лица может быть одним из первых признаков опасной опухоли. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В студию программы пригласили героиню, которая рассказала о неожиданном онемении правой стороны лица, развивавшемся в течение месяца. Когда она обратилась к врачу, ей диагностировали невриному или шванному — доброкачественную опухоль слухового нерва, влияющую не только на качество слуха, но и на ориентацию человека в пространстве.

Иванов объяснил, что чувствительность пропала из-за того, что опухоль задела лицевой нерв. «То есть из-за того, что рядом был лицевой нерв, половину лица в прямом смысле обесточили», — раскрыла Малышева. Она добавила, что другими характерными симптомами невриномы можно считать шум и свист в ушах.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян обратиться к врачу при появлении шума в ушах. Он подчеркнул, что в случае, если у пациента развивается шваннома, он может потерять слух.

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      Мария Большакова
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