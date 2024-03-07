Вспышка попугайной лихорадки в Европе унесла жизни пяти человек

Daily Mail: в Европе вспышка орнитоза унесла жизни пяти человек

В странах Европы наблюдается рост случаев заболевания людей орнитозом, который также называют попугайной лихорадкой. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2023-го и в начале 2024 года наблюдается рост числа людей, подхвативших попугайную лихорадку. Среди них жители Германии, Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции. Сообщается, что за последние несколько месяцев вспышка заболевания унесла жизни пяти европейцев. Представители ВОЗ призывают владельцев домашних птиц содержать их клетки в чистоте, а работающих с животными людей — тщательно следить за гигиеной рук.

Отмечается, что заболевание редко передается от человека к человеку. В связи с этим, согласно заявлению ВОЗ, нет никаких оснований полагать, что случаи заболевания орнитозом будут зафиксированы в новых странах. «При постановке правильного диагноза этот патоген поддается лечению антибиотиками» — говорится в заявлении.

Орнитоз — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки человека. Возбудителем заболевания является бактерия Chlamydophila psittaci из числа хламидий, которую переносят домашние и дикие птицы. Подхватить заболевание можно через контакт с инфицированными птицами, в частности попугаями. Однако голуби, утки, индейки и куры также могут быть переносчиками болезни. Зараженные птицы не всегда проявляют признаки заболевания. Возможные симптомы больных орнитозом животных включают отсутствие аппетита, глазные болезни, затрудненное дыхание и диарею.

Ранее сообщалось, что олени, зараженные неизлечимым неврологическим заболеванием, которое иногда называют «вирусом зомби», захватили более 30 штатов в США. Пораженные болезнью животные становятся сонливыми, теряют вес, начинают спотыкаться и чахнут, из-за чего становятся похожими на зомби.

