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12:42, 21 февраля 2024Из жизни

Олени-зомби захватили США

KLFY-TV: в США хроническая изнуряющая болезнь поразила оленей в 30 штатах

Фото: Martin Capek / Shutterstock / Fotodom

Олени, зараженные неизлечимым неврологическим заболеванием, которое иногда называют «вирусом зомби», захватили более 30 штатов в США. Об этом сообщает KLFY-TV.

Животные больны хронической изнуряющей болезнью (CWD) — заболеванием, встречающимся практически у всех представителей семейства оленевых. Возбудителем болезни являются прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Зараженные олени становятся сонливыми, теряют вес, начинают спотыкаться и чахнут, из-за чего становятся похожими на зомби. Кроме того, у пораженных болезнью животных наблюдается повышенное слюнотечение, чрезмерная жажда и мочеиспускание, агрессия и отсутствие страха перед людьми.

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Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

В настоящее время заболевание обнаружено в десятках штатов, а в штате Луизиана в феврале подтверждено 19 случаев заражения. Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы объявил чрезвычайную ситуацию и обозначил зону контроля, куда вошли несколько приходов. Охотникам в контрольной зоне запрещено использовать в качестве приманок зерно или соль, а также вывозить туши оленей за ее пределы.

Ранее сообщалось, что в США инвазивный вид улиток, которые опасны для людей, захватил новую территорию. Самки улиток способны откладывать яйца раз в неделю, что позволяет им очень быстро размножаться.
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