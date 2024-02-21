Олени-зомби захватили США

KLFY-TV: в США хроническая изнуряющая болезнь поразила оленей в 30 штатах

Олени, зараженные неизлечимым неврологическим заболеванием, которое иногда называют «вирусом зомби», захватили более 30 штатов в США. Об этом сообщает KLFY-TV.

Животные больны хронической изнуряющей болезнью (CWD) — заболеванием, встречающимся практически у всех представителей семейства оленевых. Возбудителем болезни являются прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Зараженные олени становятся сонливыми, теряют вес, начинают спотыкаться и чахнут, из-за чего становятся похожими на зомби. Кроме того, у пораженных болезнью животных наблюдается повышенное слюнотечение, чрезмерная жажда и мочеиспускание, агрессия и отсутствие страха перед людьми.

Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

В настоящее время заболевание обнаружено в десятках штатов, а в штате Луизиана в феврале подтверждено 19 случаев заражения. Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы объявил чрезвычайную ситуацию и обозначил зону контроля, куда вошли несколько приходов. Охотникам в контрольной зоне запрещено использовать в качестве приманок зерно или соль, а также вывозить туши оленей за ее пределы.

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