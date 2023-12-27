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15:17, 27 декабря 2023Из жизни

Специалисты предупредили об опасности болезни оленей-зомби для людей

В США у оленей нашли «вирус зомби», который может перекинуться на людей

Фото: Diana Parkhouse / Unsplash

В Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей, пишет издание The Guardian.

Хроническую изнуряющую болезнь (CWD), распространяющуюся среди чернохвостых оленей, вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Когда они проникают в мозг оленей, те становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Зараженных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD и прозвали болезнью оленей-зомби.

Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами.

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Пока хронической изнуряющей болезнью заражались только чернохвостые олени и родственные им животные. Известных случаев заражения людей или домашнего скота пока нет, однако эпидемиологи не исключают такой возможности. Они проводят аналогию с коровьим бешенством — еще одним прионным заболеванием, которое появилось у животных, но представляет опасность и для людей.

Вспышка коровьего бешенства в Великобритании демонстрирует, как в одночасье все может пойти кувырком, когда болезнь, например, перекинется со скота на людей. В данном случае речь идет о потенциальной возможности, что произойдет что-то подобное. Никто не говорит, что это непременно случится, но важно, чтобы люди были к этому готовы

Кори Андерсонэпидемиолог

Один из возможных сценариев, ведущих к заражению людей, связан с употреблением больных животных в пищу. По некоторым оценкам, в 2017 году американские охотники подстрелили и съели от семи до 15 тысяч больных оленей, и с тех пор эта цифра каждый год росла на 20 процентов. Появление хронической изнуряющей болезни в Йеллоустоуне может ускорить этот процесс.

Ранее сообщалось, что на острове Джерси в проливе Ла-Манш у голубей обнаружили болезнь, которая превращает их в зомби. Одно из проявлений болезни неврологическое: у зараженных особей сильно искривляется шея, возможно появление дрожи в крыльях и проблем с координацией. Также наблюдаются слабость, худоба и зеленый помет.

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      Олег Парамонов
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