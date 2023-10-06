Опасные для людей улитки захватили новую территорию в США

В США опасных для людей ампулярий нашли в реке, где они откладывают розовые яйца

В США инвазивный вид улиток, которые опасны для людей, захватил новую территорию. Об этом сообщает New York Post.

Колонии ампулярий нашли рядом с рекой Ламбер в городе Ламбертон, штат Северная Каролина. Официальное заявление об этом сделал Комитет по охране природных ресурсов штата. Этот завезенный из Южной Америки инвазивный вид впервые появился в Северной Каролине.

Брюхоногих этого вида легко распознать: 15-сантиметровые улитки откладывают крупные кластеры розовых яиц на стволах деревьев и растениях рядом с водой. При этом яйца ампулярий ядовиты и при контакте с кожей могут вызвать покраснение, зуд и резь в глазах. Самки ампулярий способны откладывать яйца раз в неделю, что позволяет им размножаться с большой скоростью.

Ампулярии часто являются переносчиками опасных паразитов. Например, через них в организм людей и животных может попасть легочная нематода крыс. Этот червь атакует мозг хозяина и может переносить менингит — опасное заболевание, способное привести к летальному исходу. Кроме того, ампулярии разрушительны для экосистем, они пожирают и уничтожают растения, которыми питаются многие обитающие в воде виды животных.

Власти рекомендуют жителям Северной Каролины уведомлять Комитет по охране природных ресурсов о появлении ампулярий в новых районах. Жителям советуют давить яйца улиток и замораживать или давить взрослых особей, не касаясь их руками.

С ампуляриями уже давно борются на Гавайях, во Флориде, Джорджии, Техасе и Луизиане.

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