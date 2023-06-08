Супермуравьи из Узбекистана вызвали перебои с электричеством в Великобритании

Daily Star: «электромуравьи» угрожают Великобритании перебоями с электричеством

Инвазивный вид азиатских супермуравьев угрожает Великобритании перебоями с электричеством. Об этом сообщает Daily Star.

Lasius neglectus, или, как их называют британцы, «электромуравьи» прибыли на остров в 2009 году из Узбекистана вместе с импортированными из Азии домашними растениями. Насекомые оказались неравнодушны к электропроводке, и с момента своего появления вызывали короткие замыкания и сбои в подаче электричества. Специалисты считают, что они способны обесточить целые дома.

В Узбекистане гнезда Lasius neglectus соединены между собой туннелями, а сеть может покрывать площадь в 20 гектаров. Недавно ученые выяснили, что королевы муравейника способны летать, а значит, «электромуравьи» способны захватывать новые территории быстрее, чем считалось до этого.

«Электромуравьи» могут быть очень опасны. Они создают колонии вокруг кабелей и электрощитков и легко могут спровоцировать короткое замыкание, что, в свою очередь, приводит к отключению электроэнергии или даже к пожару Пол Бейтс руководитель Cleankill Pest Control

Недавнее исследование биологов из Университета Йорка показало, что Великобритания комфортна для этого инвазивного вида с точки зрения климата. «Электромуравьи» могут ежегодно преодолевать расстояние от 20 до 50 километров от своего гнезда и основывать новые колонии в этом радиусе. При этом в муравейнике Lasius neglectus может быть несколько королев.

Впервые Lasius neglectus были обнаружены на территории сада в Глостершире, принадлежащего Национальному фонду недвижимости. Впоследствии муравьи нашлись в шести других местах Великобритании, включая город Истборн и Хендон, населенный пункт в окрестностях Лондона. Пять лет спустя насекомые оказались в 160 километрах к востоку от столицы, а также в графстве Кембриджшир. В 2016 году были найдены колонии в Йоркшире и на южном побережье Англии.

Учитывая скорость обнаружения новых гнезд супермуравьев, ученые оценили степень влияния, которое насекомые могут оказать на экосистемы. По словам исследователей, инвазивные насекомые вытесняют другие виды муравьев.

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