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11:59, 8 июня 2023Из жизни

Супермуравьи из Узбекистана вызвали перебои с электричеством в Великобритании

Daily Star: «электромуравьи» угрожают Великобритании перебоями с электричеством

Фото: Chetra Khieu / Unsplash

Инвазивный вид азиатских супермуравьев угрожает Великобритании перебоями с электричеством. Об этом сообщает Daily Star.

Lasius neglectus, или, как их называют британцы, «электромуравьи» прибыли на остров в 2009 году из Узбекистана вместе с импортированными из Азии домашними растениями. Насекомые оказались неравнодушны к электропроводке, и с момента своего появления вызывали короткие замыкания и сбои в подаче электричества. Специалисты считают, что они способны обесточить целые дома.

В Узбекистане гнезда Lasius neglectus соединены между собой туннелями, а сеть может покрывать площадь в 20 гектаров. Недавно ученые выяснили, что королевы муравейника способны летать, а значит, «электромуравьи» способны захватывать новые территории быстрее, чем считалось до этого.

«Электромуравьи» могут быть очень опасны. Они создают колонии вокруг кабелей и электрощитков и легко могут спровоцировать короткое замыкание, что, в свою очередь, приводит к отключению электроэнергии или даже к пожару

Пол Бейтсруководитель Cleankill Pest Control

Недавнее исследование биологов из Университета Йорка показало, что Великобритания комфортна для этого инвазивного вида с точки зрения климата. «Электромуравьи» могут ежегодно преодолевать расстояние от 20 до 50 километров от своего гнезда и основывать новые колонии в этом радиусе. При этом в муравейнике Lasius neglectus может быть несколько королев.

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Впервые Lasius neglectus были обнаружены на территории сада в Глостершире, принадлежащего Национальному фонду недвижимости. Впоследствии муравьи нашлись в шести других местах Великобритании, включая город Истборн и Хендон, населенный пункт в окрестностях Лондона. Пять лет спустя насекомые оказались в 160 километрах к востоку от столицы, а также в графстве Кембриджшир. В 2016 году были найдены колонии в Йоркшире и на южном побережье Англии.

Учитывая скорость обнаружения новых гнезд супермуравьев, ученые оценили степень влияния, которое насекомые могут оказать на экосистемы. По словам исследователей, инвазивные насекомые вытесняют другие виды муравьев.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года Великобританию снова атакуют волосатые ядовитые гусеницы, угрожающие деревьям и людям. Контакт с личинками походного дубового шелкопряда может вызвать астму и сыпь.

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    Антонина Черташ
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