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18:27, 7 марта 2024Силовые структуры

Задержание планирующих напасть на синагогу в Москве членов ИГ попало на видео

ФСБ выложила видео задержания планировавших нападение на синагогу членов ИГ

ФСБ России выложила видео задержания членов террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), которые планировали нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

На первых кадрах попавшего в сеть ролика виден дом, в котором скрывались террористы. Далее показаны двое ликвидированных мужчин, лежащих на полу дома. Рядом с ними находится оружие и патроны.

Ранее стало известно, что в Калужской области сотрудники ФСБ нейтрализовали ячейку, которая готовилась к нападению с огнестрельным оружием на прихожан синагоги.

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      Варвара Митина
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