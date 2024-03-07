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11:18, 7 марта 2024Ценности

Зендея появилась на красной дорожке в платье без бюстгальтера

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

27-летняя знаменитость появилась на красной дорожке премии Green Carpet Fashion Awards в отеле 1 West Hollywood, расположенном в Лос-Анджелесе. Так, звезда «Дюны» предстала перед камерами в платье длины макси, оформленном глубоким декольте, бахромой и вставками из змеиной кожи. При этом видно, что она решила отказаться от бюстгальтера.

Визажисты сделали в макияже акцент на нюдовые тона. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в густые кудри. Вдобавок они дополнили образ девушки серебряными браслетами и кольцами.

В феврале сообщалось, что Зендея и американский и французский актер Тимоти Шаламе появились в парных нарядах на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Сеуле, Южная Корея.

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      Мария Винар
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