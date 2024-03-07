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20:45, 7 марта 2024Ценности

Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

Фото: FashionPPS / Globallookpress.com

Модный бренд Di Petsa представил одежду для мастурбации и восхитил покупательниц. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о джинсах и брюках с карманом на лобке, которые представлены в ассортименте марки за 550 фунтов стерлингов (63 тысячи рублей). На размещенных на сайте кадрах модели позируют в упомянутых вещах, засунув одну руку в карман.

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Пользователи сети оценили дизайн предметов гардероба в многочисленных комментариях. «То, что нужно женщинам», «Наконец-то кто-то сделал функциональный карман!», «Это гениально», «Очень сексуально», «Неужели вы додумались!» — высказывались они.

В январе манекенщики в капроновых колготках вышли на подиум на Неделе мужской моды в Милане в рамках показа британского бренда JW Anderson. Тогда участники шоу предстали перед гостями в упомянутых прозрачных предметах гардероба черного цвета, которые надели поверх трусов.

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      Карина Черных
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