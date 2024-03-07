Знаменитости вернули в моду популярную в 80-х одежду

The Sun: знаменитости вернули в моду популярный в 80-х пиджак с широкими плечами

Знаменитости вернули в моду одежду, которая была особенно популярна в 1980-х годах. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

Речь идет о приталенном пиджаке с широкими плечами, который носил американский рэпер Стэнли Керк Берел, известный как MC Hammer, на своих концертах. По наблюдениям журналистки Эбби Макхейл, в настоящее время данный предмет гардероба можно часто увидеть на звездах. Так, в подобном пиджаке были замечены шведские модели Эльза Хоск и Белла Хадид, а также певицы Дуа Липа и Леди Гага.

Кроме того, как отмечает Макхейл, селебрити стараются носить изделие не только с классическими брюками и юбками, а как самостоятельную вещь. Например, ирландская актриса пришла на премьеру нового сезона «Бриджертоны» в одном длинном пиджаке красного цвета.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт ввела в моду вещь, которая была особенно популярна в 2000-х годах. Тогда речь шла о мини-юбке с блестящими пайетками. Журналисты обратили внимание на видео фанатки поп-исполнительницы Эммы Батлер, которое было опубликовано в TikTok. Австралийка заметила, что поклонники стали массово носить упомянутый предмет гардероба.