Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:24, 7 марта 2024Культура

Звезда «Чудо-женщины» родила четвертого ребенка

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот родила четвертого ребенка

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, родила четвертого ребенка. Об этом 38-летняя артистка сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В новой публикации в соцсети Гадот показала новорожденную дочь, которую назвали Ори. «Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была непростой, но мы справились», — подписала актриса кадр.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, пара поженилась в 2009 году. У них уже есть три дочери — 11-летняя Альма, шестилетняя Майя и двухлетняя Даниэлла.

В начале декабря Галь Гадот заподозрили в беременности, однако актриса эти слухи не комментировала.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

      В Японии запустили производство летающих электромобилей

      На Северном Кавказе силовики предотвратили 16 терактов за год

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

      Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

      Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

      Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше