Звезда «Чудо-женщины» родила четвертого ребенка

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот родила четвертого ребенка

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, родила четвертого ребенка. Об этом 38-летняя артистка сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В новой публикации в соцсети Гадот показала новорожденную дочь, которую назвали Ори. «Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была непростой, но мы справились», — подписала актриса кадр.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, пара поженилась в 2009 году. У них уже есть три дочери — 11-летняя Альма, шестилетняя Майя и двухлетняя Даниэлла.

В начале декабря Галь Гадот заподозрили в беременности, однако актриса эти слухи не комментировала.