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11:44, 8 марта 2024Из жизни

Бывшая теща Абрамовича выйдет замуж за австралийского миллиардера

Австралийский бизнесмен Мердок женится на бывшей теще Абрамовича Жуковой

Фото: Mike Segar / Reuters

Австралийский миллиардер Руперт Мердок женится на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича биологе Елене Жуковой. Об этом сообщает «Би-би-си».

«92-летний мужчина уже несколько месяцев встречается с 67-летней российским молекулярным биологом на пенсии Еленой Жуковой. Брак, который, как ожидается, состоится в его винограднике в поместье Мораго в Калифорнии в этом году, станет [для предпринимателя] пятым по счету», — сказано в публикации.

Отмечается, что пара вступила в отношения после того, как в апреле 2023 года была сорвана помолвка Мердока с предыдущей избранницей экс-офицером полиции Энн Смит.

Мердок известен как создатель и владелец крупнейшего международного медиахолдинга, в который входят вещательная сеть Fox и региональные телеканалы, а также издания The Times, The Wall Street Journal и другие компании.

В сентябре 2023 года стало известно, что предприниматель покинет пост главы правления корпораций Fox и News. На его пост тогда был назначен сын миллиардера Лахлан Мердок.

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      Глеб Палехов
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