Бывшая теща Абрамовича выйдет замуж за австралийского миллиардера

Австралийский бизнесмен Мердок женится на бывшей теще Абрамовича Жуковой

Австралийский миллиардер Руперт Мердок женится на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича биологе Елене Жуковой. Об этом сообщает «Би-би-си».

«92-летний мужчина уже несколько месяцев встречается с 67-летней российским молекулярным биологом на пенсии Еленой Жуковой. Брак, который, как ожидается, состоится в его винограднике в поместье Мораго в Калифорнии в этом году, станет [для предпринимателя] пятым по счету», — сказано в публикации.

Отмечается, что пара вступила в отношения после того, как в апреле 2023 года была сорвана помолвка Мердока с предыдущей избранницей экс-офицером полиции Энн Смит.

Мердок известен как создатель и владелец крупнейшего международного медиахолдинга, в который входят вещательная сеть Fox и региональные телеканалы, а также издания The Times, The Wall Street Journal и другие компании.

В сентябре 2023 года стало известно, что предприниматель покинет пост главы правления корпораций Fox и News. На его пост тогда был назначен сын миллиардера Лахлан Мердок.