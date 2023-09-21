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16:27, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Руперт Мердок покинет пост главы правления корпораций Fox и News

Медиамагнат Мердок покинет пост главы правления корпораций Fox и News

Фото: Mike Segar / Reuters

92-летний медиамагнат Руперт Мердок покинет пост главы правления своих корпораций Fox и News. Его заявление доступно на сайте Fox News.

«Я решил перейти на должность почетного председателя Fox и News», — заявил Мердок. Он подчеркнул, что его решение не связано с состоянием его здоровья.

Медиамагнат сообщил, что должность председателя News займет его сын Лахлан Мердок, который также продолжит работу на посту гендиректора Fox. «Для меня настало подходящее время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана, который станет единоличным председателем обеих компаний», — добавил медиамагнат. Отмечается, что официально Мердок покинет пост главы правления своих корпораций в ноябре.

В апреле 2023 года Мердок разорвал помолвку с Энн Лесли Смит, которая должна была стать его пятой женой. Мердок не стал комментировать причины разрыва помолвки. Близкие к нему источники утверждали, что причиной стали религиозные взгляды невесты.

Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит основанный в 1979 году холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia.

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    Олег Давыдов
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