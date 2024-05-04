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05:06, 4 мая 2024Мир

В ЕС допустили первые доходы от российских активов для Украины в конце года

Матернова: Украина может получить первые доходы от активов России в конце года

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Евросоюз (ЕС) может передать Украине первые доходы от замороженных российских активов в конце года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. Ее слова передает ТАСС.

«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты (с замороженных активов РФ — прим. «Ленты.ру»), то есть не саму сумму (активов), а то, что эти деньги зарабатывают. Это около трех миллиардов евро, такая оценка сейчас», — сказала она, выразив надежду, что эти деньги перейдут в распоряжение Украины в конце 2024 года.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что заблокированные странами Запада российские активы ежегодно приносят около десяти миллиардов долларов прибыли.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что полная конфискация активов РФ может спровоцировать зеркальные действия российских властей и привести к национализации активов, принадлежащих представителям недружественных государств. Именно поэтому такая идея встречает мощное сопротивление со стороны лоббистов, все еще имеющих бизнес в РФ, объяснил Осадчий.

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      Сергей Грехов
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