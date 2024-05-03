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17:03, 3 мая 2024Экономика

Ежегодную прибыль от замороженных российских активов оценили

Аналитик Осадчий: замороженные активы РФ приносят около $ 10 млрд прибыли в год

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Заблокированные странами Запада российские активы ежегодно приносят миллиарды долларов прибыли. Такую оценку в беседе с РИА Новости озвучил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Замороженные российские активы генерируют прибыль около 10 миллиардов долларов в год», — заявил он. При этом эксперт подчеркнул, что полная конфискация активов РФ может спровоцировать зеркальные действия российских властей и привести к национализации активов, принадлежащих представителям «недружественных» государств. Именно поэтому такая идея встречает «мощное сопротивление со стороны лоббистов», все еще имеющих бизнес в РФ, объяснил Осадчий.

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Ранее газета Politico сообщила, что предложение властей Бельгии собрать в 2024 году около 1,7 миллиарда евро в виде налогов на прибыль от реинвестирования заблокированных в западных странах активов России не встретило поддержки со стороны ряда участников Евросоюза (ЕС). Уточняется, что обложение корпоративным налогом в размере 25 процентов может помешать ЕС реализовать свой план по присвоению и переводу в бюджет блока всей суммы доходов от российских активов. Кроме того, предложение Бельгии поставит под вопрос возможность инвестирования 90 процентов из них в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) для наращивания поставок техники для Украины.

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