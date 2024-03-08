США захотели направить больше дипломатов в посольство на Украине

FP: Госдеп намерен направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве

Госдепартамент США планирует направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Издание отмечает, и Госдеп также намерен расширить возможности перемещения дипломатов по Украине. Такое решение было принято вопреки опасениям Белого дома о том, что увеличение присутствия на Украине увеличит риск вовлечения в конфликт с Россией, говорится в материале.