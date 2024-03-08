Экс-премьер Великобритании объявила об уходе из парламента

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе из парламента

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе из парламента. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

«После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах», — заявила Мэй.

Она отметила, что хочет сфокусироваться на своей работе в Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми. Таким образом, подойдет к концу 27-летний период пребывания Мэй в Палате общин. Пост главы кабинета министров Великобритании она занимала с 2016 по 2019 год, ее сменщиком стал Борис Джонсон.

Тем временем тещу нынешнего премьера Британии Риши Сунака выдвинули в верхнюю палату парламента Индии. По мнению президента страны, назначение Судхи Мурти является примером «потенциала женщин в формировании судьбы нации».