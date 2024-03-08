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16:20, 8 марта 2024Мир

Тещу премьера Британии выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

Тещу премьера Британии Сунака выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

Фото: Sayantan Chakraborty / Globallookpress.com

Известный индийский автор Судха Мурти, являющаяся тещей премьер-министра Великобритании Риши Сунака, была выдвинута президентом Индии Драупади Мурмой депутатом в Раджью Сабху (верхнюю палату парламента). Об этом сообщает индийская газета Swarajya.

«Я рад, что президент Индии выдвинул кандидатуру Судхи Мурти в Раджья Сабху. Вклад госпожи Судхи в различные области, включая социальную работу, филантропию и образование, огромен и вдохновляет», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он также добавил, что ее назначение является свидетельством женской силы Индии «Нари Шакти» и примером «потенциала женщин в формировании судьбы нашей нации».

Верхняя палата парламента Индии состоит из 245 депутатов, 12 из которых назначаются лично президентом. Как правило, ими являются известные представители культуры и науки, отличившиеся особыми заслугами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин в честь Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Прежде всего, были помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции.

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      Максим Габриелян
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