Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Reuters: Еврокомиссия предоставит 4,5 млрд евро Украине до конца марта

Европейская комиссия (ЕК) предоставит Украине 4,5 миллиарда евро помощи до конца марта, а также 1,5 миллиарда евро в апреле. Об этом заявил первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев, передает Reuters.

Он также добавил, что общая военная помощь Украине в этом году должна составить 21 миллиард евро. «Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше», — рассказал политик.

Ранее стало известно о планах стран ЕС отдать через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что Прага приобретет 500 000 снарядов калибра 155 миллиметров и 300 000 снарядов калибра 122 миллиметра у третьих стран, которые не входят в сообщество.