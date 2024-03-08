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09:22, 8 марта 2024Бывший СССР

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Одесской области

РИА Новости: два взрыва в Одесской области повредили объект инфраструктуры
архивный кадр

архивный кадр. Кадр: State Emergency Service of Ukraine in Odesa Region / Reuters

В Одесской области в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий», — заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк. По ее словам, объект инфраструктуры повредили в Белгород-Днестровском районе.

Гуменюк уточнила, что взрывы не повлекут за собой критические последствия. Представитель ВСУ отметила, что также было разрушено здание, которое давно не использовалось.

Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Одессе в ночь на 8 марта. В городе сработали системы противовоздушной обороны. В регионе объявлена воздушная тревога. Также взрывы были зафиксированы в Чугуеве Харьковской области.

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      Андрей Ставицкий
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