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02:24, 8 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о мощных взрывах в Одессе

«РБК-Украина» сообщило о мощных взрывах в Одессе

Фото: Pixabay

В Одессе произошли мощные взрывы, об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. В регионе объявлена воздушная тревога.

Позднее «Страна.ua» сообщило о повторных взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы произошли в Чугуеве Харьковской области.

Военный корреспондент Юрий Котенок подтвердил информацию о взрывах в двух украинских городах, отметив, что в Одессе ведется атака беспилотниками по объектам морской инфраструктуры.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, подконтрольной Киеву части Херсонской области. До этого сигналы также звучали в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о взрыве в Кировоградской области. Населенный пункт, где произошел взрыв, а также причины произошедшего, не уточнялись, в регионе объявлялась воздушная тревога.

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      Марина Совина
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