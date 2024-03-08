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16:41, 8 марта 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии призвала Молдавию дружить с Россией

Глава Гагаузии Гуцул призвала власти Молдавии дружить с Россией

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул после прилета в Кишинев заявила, что Молдавия должна дружить с Россией. Соответствующее заявление она сделала после рабочего визита в РФ, сообщает газета «Известия».

Уточняется, что по прибытии в столицу Молдавии она также поздравила девушек с Международным женским днем. Кроме того, Гуцул отметила важность сохранения дружеских отношений Гагаузии с Россией. «Мы чувствуем их (российских властей — прим. "Ленты.ру") поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — заявила глава Гагаузии.

Она отметила, что властям Молдавии следует продолжать развивать тесные отношения с Россией. «Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались», — заключила Гуцул.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила российские власти в попытке осуществить государственный переворот в республике. По ее словам, «московский режим» пытается контролировать ее страну при помощи энергетического шантажа, организации протестных демонстраций против действующей власти, а также проведения кибератак.

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