Гуманитарный коридор в Палестину откроют с Кипра

Глава ЕК фон дер Ляйен объявила об открытии гумкоридора с Кипра в Палестину

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину. Об этом сообщает ТАСС.

Открытие морского гуманитарного коридора необходимо для оказания помощи жителям сектора Газа, территория которого продолжает обстреливаться со стороны израильских военных в рамках операции по уничтожению главарей батальонов ХАМАС. Фон дер Ляйен уточнила, что открытие гумкоридора стало возможным в том числе при содействии США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Подобная мера обсуждалась еще в начале ноября 2023 года. Тогда президент Кипра Никос Христодулидис провел специальную встречу на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В середине ноября премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе также призвал международное сообщество оказать содействие в этом вопросе и не ограничивать безопасные пути лишь пропускным пунктом Рафах.