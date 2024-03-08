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13:28, 8 марта 2024Мир

Гуманитарный коридор в Палестину откроют с Кипра

Глава ЕК фон дер Ляйен объявила об открытии гумкоридора с Кипра в Палестину

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину. Об этом сообщает ТАСС.

Открытие морского гуманитарного коридора необходимо для оказания помощи жителям сектора Газа, территория которого продолжает обстреливаться со стороны израильских военных в рамках операции по уничтожению главарей батальонов ХАМАС. Фон дер Ляйен уточнила, что открытие гумкоридора стало возможным в том числе при содействии США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Подобная мера обсуждалась еще в начале ноября 2023 года. Тогда президент Кипра Никос Христодулидис провел специальную встречу на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В середине ноября премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе также призвал международное сообщество оказать содействие в этом вопросе и не ограничивать безопасные пути лишь пропускным пунктом Рафах.

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      Анатолий Акулов
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