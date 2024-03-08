Стало известно о трудностях туристов из Германии попасть в Россию

Журналист Энгельхардт: туристам в ФРГ неохотно продают билеты в Россию

Туристы из ФРГ, желающие посетить Россию, сталкиваются с трудностями уже при покупке билета. Об этом написал публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung.

Энгельхардт рассказал, что в берлинском турбюро ему отказали в продаже билетов в Россию по этическим причинам. Он отметил, что из Польши в Калининград поезда также не ходят, поэтому остается перемещаться на автобусе.

«На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», — рассказал журналист.

При этом Энгельхардт отметил легкость получения визы и бронирования отеля для поездки в Россию. Оказавшись в стране после 16-летнего отсутствия, автор удивился количеству сервисов, предоставляющих услуги такси. Автор подчеркнул, что путешествие стоило затраченных усилий.

Ранее жителям Германии категорически не рекомендовали посещать Россию. В МИД страны заявили, что соотечественники и люди с двойным гражданством Германии и России могут подвергнуться «произвольному аресту».