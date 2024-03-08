Израиль обвинили в удержании сотрудника «Врачей без границ»

«Врачи без границ» обвинили Израиль в удержании своего сотрудника

В гуманитарной организации «Врачи без границ» заявили, что получили подтверждение факта удержания их сотрудника от представителей израильской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации в социальной сети X.

Отмечается, что сотрудник «Врачей без границ» был задержан израильскими силами 15 февраля. Его поймали при попытке покинуть больничный комплекс «Насер», расположенный в секторе Газа. «Мы глубоко обеспокоены судьбой нашего сотрудника», — заявили в гуманитарной организации.

Сейчас сотрудник находится «под стражей израильских сил». На этом фоне в организации призвали представителей ближневосточной страны «относиться к нему достойно и обеспечить его благополучие».

В конце февраля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о завершении операции в больничном комплексе «Насер» в Хан-Юнисе. По ее итогам военными были задержаны около 200 лиц, подозреваемых в терроризме.

Для оказания помощи жителям сектора Газа президент США Джо Байден поручил Пентагону создать временный порт в регионе. Эта мера необходима для обеспечения безопасной доставки гуманитарных грузов. Отмечалось, что порт позволит принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.