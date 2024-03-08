Байден объявил о создании порта в Газе для поставок помощи

Байден поручил Пентагону создать временный порт в Газе для поставок гумпомощи

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что американские военные возведут временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Его слова приводит ТАСС.

Байден поручил Пентагону создать временный порт в Газе для поставок гумпомощи. Он позволит принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами. Американский лидер подчеркнул, что США не намерены вводить войска в Палестину.

Ранее в обращении Байден назвал недопустимым использование Израилем гумпомощи как разменной монеты. «Израиль должен разрешить поставки больших объемов помощи в Газу», — призвал он.

Байден выступил с речью перед американскими законодателями утром 8 марта. Он призвал одобрить помощь Киеву, заявив, что Украина способна остановить Россию. Глава государства также озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину.