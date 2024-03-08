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06:31, 8 марта 2024Мир

Байден назвал недопустимым использование Израилем гумпомощи как разменной монеты

Байден: использование Израилем гумпомощи в качестве разменной монеты недопустимо
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» назвал недопустимым попытки Израиля использовать направляемую палестинцам гуманитарную помощь в качестве разменной монеты. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Израиль должен разрешить поставки больших объемов помощи в Газу и гарантировать, что гуманитарные работники не попадают под перекрестный огонь», — заявил политик.

Он также обратился к руководству еврейского государства, отметив, что вопрос гумпомощи не может являться второстепенным или использоваться в качестве разменной монеты. По мнению Байдена, сохранение жизней невинных людей должно быть приоритетной задачей. Американский лидер выразил уверенность в том, что без этого невозможно гарантировать мир между Израилем и его арабскими соседями.

Ранее представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри рассказал, что Израиль пытался сорвать переговоры по урегулированию ситуации в Газе.

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      Марина Совина
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