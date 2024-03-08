Киев запланировал эвакуацию детей в Донбассе
На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) планируется эвакуация детей из четырех населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на распоряжение правительства.
«В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей, сообщает кабмин, не уточняя, откуда именно. Планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями», — говорится в публикации.
Каких-либо дополнительных деталей журналисты не сообщили, напомнив, однако, что накануне принудительную эвакуацию начали и в Харьковской области.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о жительнице Авдеевки, которая два года прятала ребенка, чтобы защитить его от принудительной эвакуации. Практически все это время он провел в подвале, а город они смогли покинуть лишь после перехода Авдеевки под контроль России.