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15:55, 8 марта 2024Бывший СССР

Киев запланировал эвакуацию детей в Донбассе

«Страна»: Киев планирует эвакуацию 28 детей из четырех населенных пунктов в ДНР

Фото: Antonio Bronic / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) планируется эвакуация детей из четырех населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на распоряжение правительства.

«В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей, сообщает кабмин, не уточняя, откуда именно. Планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями», — говорится в публикации.

Каких-либо дополнительных деталей журналисты не сообщили, напомнив, однако, что накануне принудительную эвакуацию начали и в Харьковской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о жительнице Авдеевки, которая два года прятала ребенка, чтобы защитить его от принудительной эвакуации. Практически все это время он провел в подвале, а город они смогли покинуть лишь после перехода Авдеевки под контроль России.

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      Олег Давыдов
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