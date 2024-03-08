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15:30, 8 марта 2024Бывший СССР

Латвия рекомендовала гражданам не ехать в Россию в ближайшие двое суток

МИД Латвии: рекомендуется воздержаться от поездок в Москву из-за угрозы терактов

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

МИД Латвии в социальной сети X выпустило заявление с рекомендацией для латвийских граждан воздержаться от поездок в Россию в ближайшие 48 часов из-за угрозы терактов.

«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве», — говорится в публикации.

О каких именно угрозах идет речь, кто может стоять за террористическими атаками и откуда дипломатическое ведомство получило такую информацию, не сообщается.

Ранее подобные предупреждения для своих граждан опубликовали посольства США и внешнеполитическое министерство Великобритании. В обращении американского представительства отдельно отмечалась необходимость воздержаться от посещения больших собраний, в частности, музыкальных концертов.

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      Глеб Палехов
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